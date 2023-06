MBAPPE, Mai discusso con Psg prolungamento oltre 2024

INDISCREZIONI DI FV SCOUTING, ADDIO ALLO CHIEF SCOUT VIOLA TRAMONTANO Antonio Tramontano non sarà più il capo scouting della Fiorentina, come già anticipato da Firenzeviola. Nei giorni scorsi infatti la società gli ha comunicato la decisione che lo stesso Tramontano in questi giorni sta confidando anche agli amici.... Antonio Tramontano non sarà più il capo scouting della Fiorentina, come già anticipato da Firenzeviola. Nei giorni scorsi infatti la società gli ha comunicato la decisione che lo stesso Tramontano in questi giorni sta confidando anche agli amici.... NOTIZIE DI FV ZURKOWSKI, NON È TRA I GIOCATORI CHE TORNERANNO IN VIOLA Szymon Zurkowski non è tra i giocatori che torneranno alla Fiorentina questa estate. Il centrocampista polacco è un giocatore a tutti gli effetti dallo Spezia fin dal momento in cui è sceso in campo per la prima volta con la maglia degli aquilotti: circa... Szymon Zurkowski non è tra i giocatori che torneranno alla Fiorentina questa estate. Il centrocampista polacco è un giocatore a tutti gli effetti dallo Spezia fin dal momento in cui è sceso in campo per la prima volta con la maglia degli aquilotti: circa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi