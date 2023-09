MAROTTA, Spiace per Pogba, è un professionista serio

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MINA: KO AL RETTO FEMORALE SINISTRO. DOMANI... Si tratta di un infortunio al retto femorale sinistro quello in cui è incappato questa notte Yerry Mina nel corso della sfida con la maglia della sua Nazionale contro il Cile: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'entità del ko occorso al... Si tratta di un infortunio al retto femorale sinistro quello in cui è incappato questa notte Yerry Mina nel corso della sfida con la maglia della sua Nazionale contro il Cile: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'entità del ko occorso al... NOTIZIE DI FV DIFESA, PRESTO UNA CHANCE PER COMUZZO E DALLE MURA? Lo stop di Mina potrebbe tradursi nella manzoniana "provvida sventura", in casa Fiorentina, per Christian Dalle Mura (classe 2002) e Pietro Comuzzo (2005), aggregati alla lista Uefa proprio per i tanti punti di domanda sul pacchetto dei... Lo stop di Mina potrebbe tradursi nella manzoniana "provvida sventura", in casa Fiorentina, per Christian Dalle Mura (classe 2002) e Pietro Comuzzo (2005), aggregati alla lista Uefa proprio per i tanti punti di domanda sul pacchetto dei... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi