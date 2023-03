LOMBARDO, Mandragora-Juve? Operazione "strana"

Nell'ambito dell'Inchiesta Prisma che vede come imputata la Juventus per i rendiconti finanziari degli ultimi anni, Maurizio Lombardo, ex segretario generale dei bianconeri, ha fatto anche il nome di Rolando Mandragora (allora riacquistato dalla Juventus) tra quelli delle operazioni da attenzionare dai giudici. Su Repubblica-Torino ecco il focus sulle parole pronunciate da Lombardo durante una delle udienze del processo:

L'affare che ha fatto accendere la spia? "Mandragora all'Udinese per 20 milioni, si rendono conto che con questa recompra non potevano più registrarla subito (la plusvalenza, ndr)". Un affare definito "strano" da Lombardo. "Era ancora il periodo di Marotta, chiesi perché ce lo riprendiamo dato che non giocherà mai nella Juventus? Mi dissero che avevamo un obbligo". Quindi racconta aspetti legati anche alla manovra stipendi: "Per la prima, avevo preparato le buste, due per calciatore: in una la riduzione, l'altra per rimetterla firmata".