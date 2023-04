KOSOWSKI, Viola di medio livello ma a Poznan vincerà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante del Chievo e attuale commentatore televisivo in Polonia, Kamil Kosowski, ha ha detto la sua opinione circa la prossima gara di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di Sportowy Onet: ”La Conference League non è la Champions o l'Europa. Le precedenti avversarie del Lech non erano di altissimo livello. Però credo che questo incontro sia quello più importante della squadra polacca sulla scena internazionale da molti anni. La Fiorentina è una squadra di medio livello in Serie A, ma hanno molte individualità nelle loro fila. Ho paura dell'intensità che porteranno in campo, pur ricordandosi che non saranno al livello della Premier League. Che risultato prevedo? Il cuore suggerisce 2-0 Lech, ma la mente mi dice che arriverà una sconfitta per 0-1".