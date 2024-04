JUVENTUS, Allungata la pena per 5 ultras condannati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Corte d'Appello di Torino ha sancito un inasprimento delle pene per i cinque ultras della Juventus già condannati in primo in grado nell'ambito dell'inchiesta Last Banner, scattata dopo una denuncia alla Digos da parte del club bianconero. Ad essi era stato riconosciuto il reato di associazione per delinquere. La curva bianconera dal canto suo aveva esercitato pressioni sul club tramite intemperanze, scioperi del tifo e cori razzisti, tutte iniziative orchestrate con lo scopo di ricattare la società per non perdere benefici e privilegi. Lo riporta Sportmediaset.