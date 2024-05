TOTOFORMAZIONE, NIENTE "VIOLA B". TORNA BONAVENTURA, DUE DUBBI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La cosiddetta "Fiorentina B", quella proposta da Italiano a Salerno, col Sassuolo e a Verona, non si rivedrà stasera al Franchi. Quello col Napoli è un appuntamento da match point europeo, una vittoria consegnerebbe ai viola almeno un altro anno di Conference League col matematico ottavo posto, nonché la soddisfazione a Italiano di salutare il proprio pubblico per l'ultima volta in casa con un sorriso stampato sulle labbra. Di fronte ad un Napoli più che modesto, avversario da tritare in un Franchi quasi pieno vista la capienza disponibile, la Fiorentina difenderà la porta col solito Terracciano, scudato dalla linea a quattro con Biraghi e Dodo sulle fasce e Milenkovic in mezzo, al fianco probabilmente di Martinez Quarta, più favorito di Ranieri secondo la stampa locale e non.

Così come dovrebbe essere Arthur il metronomo dei viola accanto a un ritrovato Bonaventura, chiamato a presidiare il centrocampo dopo l'ultima apparizione a Verona. Il brasiliano dovrebbe fiancheggiarlo al posto di Mandragora, sfavorito nel ballottaggio. Tandem argentino poi sulla trequarti destra, con Beltran alle spalle di Belotti e Nico Gonzalez sull'esterno. Sul fronte opposto al numero 10 dovrebbe agire Kouame, seppur rimanga una timida staffetta con Castrovilli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Napoli, secondo le principali testate fiorentine e nazionali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Castrovilli, Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti.

la Repubblica ed. Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé, Belotti

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Ranieri, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti