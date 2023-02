JUV-FIO, Le statistiche sul match di domenica

La 22esima giornata di Serie A si apre stasera con Milan-Torino, per un turno che vedrà tra le partite di cartello Juventus-Fiorentina, in programma domenica alle 18. Ecco i dati che la Lega Serie A ha fornito sull'incrocio tra bianconeri e viola:

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato contro la Fiorentina (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto nove vittorie nelle precedenti 11 gare contro la Viola in Serie A TIM (1N, 1P). Nelle ultime 11 partite tra Juventus e Fiorentina in casa dei bianconeri in Serie A TIM ben 10 successi piemontesi e solo uno toscano: lo 0-3 del 22 dicembre 2020, che rappresenta il secondo miglior successo della Fiorentina in casa della Juventus nel massimo torneo, dopo lo 0-4 del 2 ottobre 1955. La Fiorentina è la squadra contro cui Massimiliano Allegri ha ottenuto più vittorie casalinghe in Serie A TIM da allenatore della Juventus (insieme a Roma, Udinese e Sassuolo): sei successi su sei confronti allo Stadium, con due clean sheets ottenuti nelle ultime tre partite interne. La Juventus ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare interne di campionato contro Atalanta e Monza: non rimane almeno tre gare casalinghe senza vincere in Serie A TIM dall’inizio della stagione 2015/16.

Nel 2023 la Fiorentina ha vinto solo una volta su sei partite giocate di Serie A TIM (2N, 3P): dall’inizio di questo anno solare solamente Cremonese, Sampdoria e Salernitana hanno fatto peggio dei cinque punti conquistati dalla Viola in campionato. La Fiorentina ha concesso due degli ultimi tre gol in Serie A TIM su sviluppo di calcio d’angolo, ne aveva subiti in questo modo solo due dei precedenti 25 in questo campionato.

La Juventus rimane l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora incassato un gol dal 76’ in poi: l’ultimo gol subito dai bianconeri nel quarto d’ora finale di match è proprio quello di Nicolás González nel match contro la Fiorentina del 21 maggio 2022. Da quando gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dusan Vlahovic – 49 gol in 108 presenze con la maglia viola tra il 2018 e il 2022 - ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (186) senza mai andare in gol o servire un assist. Solo Victor Osimhen (0.94) ha una media gol a partita più alta di Dusan Vlahovic in questa Serie A TIM (0.67); infatti, tra i 10 giocatori che hanno segnato almeno otto gol finora, il serbo è quello che ha giocato meno gare (solo 12).