JONATHAS, Guarito dal Covid ma mai sottovalutarlo

Intervistato da TMW, l'ex attaccante tra le altre di Brescia, Pescara, Torino e Latina Jonathas, oggi in forza all'Elche in Segunda División spagnola, ha raccontato anche la sua guarigione dal Coronavirus: "Il peggio è passato, mi chiedo ancora oggi come e dove mi sono contagiato. Adesso comunque sto bene, recuperato e di nuovo al 100%, ovviamente nella mia casa in Spagna. Ho riniziato a lavorare con intensità ormai da giorni, mi sento nuovamente in ottima forma e non vedo l'ora di ripartire insieme ai miei compagni. La lontananza dalla famiglia e dal campo si fa sentire, ma ne usciremo sicuramente più forti. Tutti insieme. Guai a sottovalutare questo morbo. Il Coronavirus è una cosa seria, in Spagna, in Brasile, in Italia e in tutto il resto del mondo. La salute merita sempre priorità assoluta, quindi rispettiamo le regole e manteniamo viva la speranza. Insieme ce la faremo".