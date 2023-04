ITALIANO, Brekalo e Ikoné da valutare. Nico è pronto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato al sito ufficiale, rispondendo alle domande dei tifosi, alla vigilia della semifinale di ritorno con la Cremonese.

Il punto sugli infortunati? "Nico lo abbiamo risparmiato per domani, Brekalo ed Ikoné sono in netto miglioramento ma valutiamo domani"

I 6 gol presi? "Ne abbiamo parlato con i ragazzi, se in passato ha fatto la differenza la compattezza difensiva e il prendere pochi gol era solo ed esclusivamente perché mettavamo attenzione, ne abbiamo avuta meno in alcune circostanze. Ma basta solo quello di alzare l'asticella dell'attenzione e leggere meglio le situazioni e così rimedieremo al più presto"

Pensava di raggiungere questi traguardi prestigiosi? "Sono contento di quello che stiamo facendo in questa stagione, il fatto di aver approcciato bene alla competizione europea mantenendo tutte e tre le competizioni sempre vive in tutte le partite e rimanere dentro finora è un motivo di orgoglio. Personalmente sono molto felice di affrontare questo periodo e questo grazie a dei ragazzi che ogni giorno danno tutto e arrivano al campo per migliorarsi e insieme alle nostre ambizioni siamo arrivati dove siamo. Ora c'è da fare un ulteriore passo e mi auguro che il passo sia quello corretto per regalare emozioni ai tifosi

Nella partita di domani chi favorita? "Partita importante per entrambi e noi abbiamo questo piccolo svantaggio che dobbiamo sfruttare anche con lo stadio dalla nostra parte e dobbiamo completare questa partita di ritorno con quanto di buono fatto all'andata. Ovviamente ci sono tutti i pericoli di gare da 180 minuti ma ripeto dobbiamo tenerci stretto il vantaggio per ottenere quello che tutti sogniamo, con grande maturità e mettendo in pratica quanto ci siamo detti in questi giorni".

La squadra sa il valore della partita? "Lo sappiamo, sappiamo anche quanto abbiamo sudato per arrivare a questa gara, abbiamo un percorso ottimo per arrivarci e sappiamo cosa significa andare avanti, Tutti concentrati per dare il 100%".

La Cremonese? "Sono convinto che verrà per metterci in difficoltà, come è successo nelle altre competizioni. Non si può stare tranquilli, mai le partite sono chiuse, ripartono tutte da 0-0 e hanno tutte una storia diversa. Bisogna approcciarla nel modo giusto, sono convinto che il nostro avversario verrà qui a battagliare quindi dobbiamo farci trovare pronti e controbattere colpo su colpo. L’importanza della gara è enorme, c’è in palio una finale storica”.