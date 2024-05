ITALIA, Recupero Dea-Viola grava sul raduno pre Europeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'accesso dell'Atalanta in finale di Europa League, il recupero del match della Dea contro la Fiorentina rinviato lo scorso 17 marzo per il malore di Joe Barone, sarà sicuramente a campionato finito, ovvero nel finale settimana dell'1-2 giugno (più probabile il 2 giugno). E, come scrive TMW, graverà anche sulla nazionale italiana. L'Italia infatti si radunerà per iniziare a preparare l'Europeo in Germania giovedì 30 maggio, quattro giorni dopo l'ultima giornata di campionato, e dal 31 inizierà a svolgere i suoi allenamenti.

A questo punto, però, per il ct non sarà possibile avere subito a disposizione i calciatori di Atalanta e Fiorentina, quindi Scamacca, Scalvini e Bonaventura, ma anche - perché no - Carnesecchi, Biraghi o Ruggeri. Una bella gatta da pelare, calcolando che i ritmi folli del calendario hanno già imposto a Spalletti paletti piuttosto rigiri per la preparazione del torneo continentale.