ITALIA, Atteso nullaosta UEFA per sostituire Sensi

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - E' atteso nelle prossime ore il nullaosta della Uefa per sostituire Stefano Sensi con Matteo Pessina nella lista dei 26 per gli Europei. Da parte dello staff medico della Nazionale, coordinato dal professor Ferretti, si è provveduto a inviare alla commissione medica della Uefa un'accurata documentazione per certificare l'impossibilità del centrocampista dell'Inter (che giovedì scorso si è infortunato in allenamento una ricaduta del problema agli adduttori rimediato a maggio) di recuperare in tempo utile per partecipare alla competizione che inizierà l'11 giugno a Roma con la gara Italia-Turchia. Come da regolamento serve il via libera dell'Uefa per la sostituzione di Sensi e l'inserimento tra i 26 del giocatore dell'Atalanta Pessina, aggregato da lunedì come riserva. Al termine dell'amichevole disputata dagli azzurri venerdì scorso con la Repubblica Ceca il ct Roberto Mancini, a domanda precisa, era apparso pessimista circa il recupero dell'interista. (ANSA).