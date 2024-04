IMPALLOMENI, Viola? Battezzate le coppe ma un rischio

FirenzeViola.it

A Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ieri fine del turno di Serie A: "Due pareggi, clamoroso quello di Bergamo. Per me la Fiorentina ha la testa alla Coppa e non è così difficile pensare ad arrivare in finale e vincere. Hanno battezzato le coppe ma è un rischio.

Il campionato è andato ma non è tutto semplice negli altri impegni di Coppa Italia e Conference. A Bergamo Scamacca straordinario, poi ha preso due gol in pochi minuti. E ha ragione Gasperini, con il Liverpool al ritorno è partita aperta, perché l'Atalanta è questa. Troppa leggerezza in alcuni momenti, ed è il difetto di questa squadra".