REP.FI , Un tifo viola da record: media tra le più alte

In una situazione come quella della Fiorentina l'aiuto del pubblico è fondamentale. In una stagione in cui la Viola gioca ogni tre giorni, il popolo viola è più presente che mai. Infatti, la media di spettatori in quest' anno è di 32.536: il dato più alto degli ultimi anni. Per trovare un numero superiore a questo bisogna tornare nell'era Cecchi Gori, quando la media di spettatori era di 37.983, nell'annata 1995/96. La spinta dei tifosi si fa sentire anche in trasferta, saranno 1500 i tifosi che andranno a San Siro per la gara di sabato contro l'Inter e pochi minuti dopo l'uscita sono stati acquistati anche i 2500 biglietti disponibili per l'andata di semifinale a Cremona, in programma prossima settimana.

Anche in Conference il supporto de tifosi non è mai mancato: a Braga il settore dei tifosi della Fiorentina è andato tutto esaurito, anche ad Instanbul e a Sivas (nonostante tutte le difficoltà) erano presenti alcune decine di tifosi e anche per la partita in Polonia i tifosi si stanno già organizzando. Insomma, in un mese complicato come quello che aspetta i viola, la Fiorentina potrà contare sul Franchi e sui suoi tifosi. A riportare la notizia è La Repubblica Firenze.