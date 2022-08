HALLFREDSSON, Barak sarebbe perfetto. Su Gollini...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIANCO DOMANI RINNOVA: 2025 CON OPZIONE Giornata importante, quella di domani, per un calciatore della Fiorentina. Nella fattispecie si tratta del centrocampista classe 2002 Alessandro Bianco che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, rinnoverà il suo contratto con la squadra gigliata per... Giornata importante, quella di domani, per un calciatore della Fiorentina. Nella fattispecie si tratta del centrocampista classe 2002 Alessandro Bianco che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, rinnoverà il suo contratto con la squadra gigliata per... NOTIZIE DI FV MARCHETTI, UN SOLO PRECEDENTE CON ACF: IL RISULTATO Matteo Marchetti, arbitro disegnato per Empoli-Fiorentina, dirigerà per la seconda volta in carriera i viola. L'unico precedente con il club di di viale Manfredo Fanti è stato la scorsa stagione nella vittoria in Liguria per 1-2 contro lo Spezia.... Matteo Marchetti, arbitro disegnato per Empoli-Fiorentina, dirigerà per la seconda volta in carriera i viola. L'unico precedente con il club di di viale Manfredo Fanti è stato la scorsa stagione nella vittoria in Liguria per 1-2 contro lo Spezia.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi