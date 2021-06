GUARDALBEN, Silvestri? Firenze può essere l'ideale

Matteo Guardalben, ex portiere dell'Hellas Verona, ha parlato a TMW del futuro dell'estremo difensore gialloblù Marco Silvestri, accostato di recente alla Fiorentina: "Mi piacerebbe vederlo anche in un altro ambiente. Lo incrociai da ragazzino quando era al Modena e mi avevano parlato bene di lui. Mi ha stupito e mi piace: è certamente pronto per un salto anche se ad oggi andar via da Verona non è semplice nel senso che giocare al Bentegodi col ritorno del pubblico è sempre bello. Firenze comunque potrebbe essere la piazza giusta per lui, è bello giocare al Franchi, col pubblico ancora di più. Stesso discorso per la Roma".