GENK-CUKARICKI, Le formazioni ufficiali della gara

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle ore 18:45, sempre per il Gruppo F di Conference League in cui è compresa la Fiorentina, scendono in campo il Genk e il Cukaricki. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; El Ouahdi, McKenzie, Sadick, Arteaga; Heynen, Galarza; Paintsil, El Khannous, Fadera; Sor.

Allenatore: Vrancken.

Cukaricki (4-3-3): Filipovic; Stankovic, Kovacevic, Sissoko, Tosic; Kovac, Miladinovic, Nikcevic; Ivanovic, Cvetkovic, Adzic.

Allenatore: Stanic.