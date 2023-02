FERRARINI, Il Modena mi voleva dai tempi dei viola

Gabriele Ferrarini, terzino classe 2000 in prestito dalla Fiorentina al Modena, si è presentato in conferenza stampa: "La squadra è organizzata e l'allenatore esperto, spero di fare una seconda parte di campionato importante. Sono stato accolto bene dai miei nuovi compagni. A Monza non ho mai giocato, non ero in condizione e quando ho cominciato a crescere è sopraggiunta la sosta dei Mondiale. Il direttore Vaira mi ha seguito dai tempi della Fiorentina e mi ha dato fiducia: sono qui a Modena per migliorare e crescere ancora".