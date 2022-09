EX OBIETTIVI, Parisi: "Sono concentrato su Empoli"

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina quest’estate era Fabiano Parisi, cercato a lungo ma senza riuscire a strapparlo. L'esterno difensivo dell’Empoli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul suo futuro: "Per me deve essere l’anno della consacrazione. Fortunatamente, a differenza degli ultimi due anni, sono riuscito a svolgere tutta la preparazione senza intoppi. Al mercato non penso, sono focalizzato sul far bene a Empoli. È la società giusta per i giovani perché fa crescere senza pressioni, consentendo di sbagliare. Poi un altro grande obiettivo è quello di entrare nel giro della Nazionale. Mi auguro che Mancini mi dia un’occhiata".