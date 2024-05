GALLI, Bianco era un pupillo di Barone. Il suo futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giuseppe Galli, presidente dell'Assoagenti, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso della consueta rubrica La voce dell'agente.

Sulla Fiorentina: "Gli auguro tutte le fortune alla Fiorentina, se lo meritano tutti, compreso il tifoso, che è un po' polemico, ma molto attaccato alla squadra. La società programma, fa le cose con la propria personalità e si merita questo trofeo. Il club con Commisso è sano, lui ha messo tutto quello che poteva mettere. La Conference porterebbe anche entusiasmo, arrivare secondi alla lunga stanca".

Bianco può tornare alla Fiorentina dopo l'annata alla Reggiana?

"Con la società siamo sempre andati a braccetto, le tappe sono state concordate da tutte le parti. Siamo contenti di questa stagione di Alessandro, che ha fatto un campionato strepitoso, è un 2002 che a centrocampo determina. Sono felice, se lo merita, poi a fine anno vedremo con la Fiorentina. Ci credono, era un pupillo di Barone, hanno sempre respinto le società che hanno bussato alla loro porta, quindi ci siederemo e decideremo il suo futuro".

Il prezzo di Gudmundsson cresce ogni settimana.

"Quando a gennaio sembrava che la Fiorentina dovesse prenderlo, ero veramente felice perché è veramente forte. A queste cifre io farei un bel fiocchetto e lo darei. A certe condizioni non puoi tenere i giocatori, la Juve in passato ha venduto Zidane e ci ha rifatto una squadra che ha vinto i campionati. Anche l'Inter deve vendere per 70-80 milioni di euro, la spesa va fatta sullo scouting, va rafforzato perché i bravi giocatori ci sono".