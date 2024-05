BELTRAN, Non sento la pressione. Bati mi ha detto...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha parlato all'Uefa in vista della partita contro il Club Brugge: "Stiamo facendo bene e miglioreremo sempre di più, possiamo far gioire i tifosi. Chi arriva in Italia qui sogna sempre di giocare le fasi finali di un torneo europeo. Tra l'altro sono legato all'Italia perché i miei trisavoli sono cresciuti qui, e mio fratello ci ha vissuto due anni".

Ci spiega l'origine del suo soprannome Vikingo?

"Mi chiamano così dai tempi del Colon, a Santa Fe. Avevo la barba lunga e i capelli corti. Sono un guerriero e quel soprannome mi piace".

Cosa le ha detto il suo connazionale Batistuta?

"Ci ho cenato una volta, mi ha detto che la gente qui mi avrebbe fatto impazzire e che sarebbe stata solo una questione di tempo. Lui è una leggenda della Fiorentina, ma non sento la pressione del numero nove. Voglio migliorare attraverso il lavoro e il sacrificio".