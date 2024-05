RAMADANI, In questi giorni è a Firenze: vedrà Italiano

Fonte: di Luciana Magistrato

Mentre da Napoli arrivano notizie di un nuovo interesse di De Laurentiis per Vincenzo Italiano, il suo agente Fali Ramadani intanto in queste ore farà tappa a Firenze, per la partita della Fiorentina con il Brugge. L’agente coglierà l’occasione della visita per fare il punto con il tecnico stesso e con il club viola sul futuro del suo assistito. Ramadani è anche l’agente di Milenkovic, che in questa stagione ha attraversato alcune difficoltà.