ASTON V.-OLYMPIACOS, Jovetic in panchina: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In contemporanea a Fiorentina-Brugge, si gioca anche l'altra semifinale d'andata di Conference League, ovvero Aston Villa-Olympiacos. La squadra di Emery schiera Bailey e Watkins in attacco con Zaniolo che parte inizialmente in panchina. In porta c'è Olsen al posto dello squalificato Emiliano Martinez. Negli ospiti panchina per l'ex Fiorentina e Inter Stevan Jovetic. Di seguito le formazioni ufficiali:

Aston Villa (4-4-2): Olsen; Cash, Lenglet, Konsa, Digne; Rogers, McGinn, Douglas Luiz, Diaby; Watkins, Bailey. Allenatore: Emery.

Olympiacos (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence, Fortounis; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar