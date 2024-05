MALOTTI A RFV, Brugge avversario tosto. Italiano...

© foto di mattia.verdorale

L'allenatore del Grosseto Roberto Malotti è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole sulla partita di stasera tra Fiorentina e Club Brugge: "Sarà una gara complicata, affronta un avversario di uno spessore diverso. Servirà grande attenzione. Sono sicuro che Italiano avrà preparato la gara nei minimi particolari. L'avversario di stasera è di un altro calibro rispetto a quelli affrontati finora".

Sul futuro di Italiano: "Non sembra che abbia intenzione di rimanere a Firenze. Di fronte però a determinate riflessioni un allenatore può rivedere i suoi obiettivi. Italiano andrebbe via comunque con dei rimorsi perché non è facile lasciare un lavoro di tanti anni. Dipende tanto anche dalla società, però resta difficile vedere Italiano sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Quando si sa che l'allenatore non resta, a livello psicologico qualcosa cambia nella testa dei giocatori. Però tanto dipende da quello che succederà stasera e nel futuro. Non è giusto che si dia per scontato che il tecnico l'anno prossimo non ci sarà".