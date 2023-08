EX OBIETTIVI, Karlsson può essere il jolly del Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita importante per il Bologna quella di questa sera contro il Milan, con Zirkzee che attirerà su di sé molti sguardi di dirigenti e staff tecnico. In molti sono infatti curiosi di capire quale sarà l'impatto dell'ex Bayern per valutare se può davvero essere lui il dopo Arnautovic. Se così dovesse essere, il club rossoblù si muoverà per un jolly offensivo e non una prima punta ed il tal senso, spiega la Gazzetta dello Sport, il nome buono sarebbe quello di Jesper Karlsson, ex obiettivo anche della Fiorentina.