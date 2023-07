EURO U19, L'Italia di Kayode sfida il Portogallo per il titolo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Da quel 26 luglio 2003 sono passati quasi vent'anni. Venti, lunghissimi anni. Da Vaduz a Ta'Qali, dal Liechtenstein a Malta, per la Nazionale Under 19 c'è la possibilità di tornare sul trono d'Europa. Dai ragazzi classe 1984 di Paolo Berrettini a quelli classe 2004 (e 2005) di Alberto Bollini, che ritrovano il Portogallo dopo la sconfitta nella fase a gironi: stavolta, però, non ci sono in palio i tre punti, ma qualcosa di molto più importante. Qualcosa che resta nella storia come i gol di Della Rocca e Pazzini. Al National Stadium, calcio d'inizio alle 21 di domani domenica 16 luglio (diretta tv su Rai 3 e diretta radio su Radio1 Rai). "Non è una rivincita, è una finale europea - spiega Bollini al sito della Figc -. Dobbiamo dare grandi meriti a questo gruppo e allo straordinario lavoro fatto dallo staff per arrivare fin qua, alla fine di un percorso molto tortuoso. Arrivano alla finale due squadre dello stesso girone e questo fa capire la qualità del Portogallo, ma anche la nostra.

La sconfitta nella fase a gironi non ha dato la fotografia esatta del nostro gruppo. La squadra è stata brava a ri-azzerare tutto dopo quel ko, anche attraverso l'unione fuori dal campo: un team building che ci ha permesso di arrivare fin qui. Il Portogallo arriva a questa finale senza aver perso una partita tra Elite Round (i portoghesi avevano saltato il Main Round per ranking, ndr) e fase finale, ma noi ce la giocheremo con le nostre armi". Armi descritte dal capitano Giacomo Faticanti che, a distanza di poco più di un mese, si gioca la seconda finale dopo quella del Mondiale Under 20 persa a La Plata contro l'Uruguay. "La finale si gioca con la testa: nervi saldi e tanto cuore - aggiunge il centrocampista della Roma -. Il gruppo è stato la nostra forza in questo cammino, e siamo sicuri che lo sarà anche per questa partita". A centrocampo, dopo la squalifica scontata contro la Spagna, rientra anche Cher Ndour: un'altra arma a disposizione dell'Italia per tornare a vincere l'Europeo Under 19. (ANSA).