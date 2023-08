DOMINGUEZ, Agente non si fa sentire. Bologna teme trappola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Più tempo passa e più il Bologna teme di doversi trovare di fronte a una trappola negli ultimi giorni di mercato. Quella che potrebbe tendergli Pablo Sabbag, il procuratore di Nicolas Dominguez, che per lungo tempo non solo non si è mai fatto vedere né sentire con i capi rossoblù, ma non gli ha fatto ancora sapere quali sono le sue intenzioni sul conto del centrocampista argentino, in scadenza di contratto nel giugno del 2024. Così scrive Il Corriere dello Sport.