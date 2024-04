DA ROMA, Mandragora obiettivo di mercato per la Lazio

FirenzeViola.it

Arrivano alcuni rumors di mercato dalla Capitale: secondo Lalaziosiamonoi.it, Rolando Mandragora sarebbe un obiettivo concreto della Lazio. L'idea di mercato nasce dalla necessità, già espressa più volta dal tecnico Igor Tudor, di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione inserendo calciatori di gamba, utili per il modo aggressivo e fisico di intendere il calcio del tecnico croato. Per questo, la dirigenza biancoceleste ha posato gli occhi su Mandragora, già fedelissimo di Tudor ai tempi dell'Udinese. Secondo la testata online, la Fiorentina chiederebbe quantomeno 8 milioni di euro per la cessione del proprio centrocampista.

Il club viola dal canto suo non lo ha messo fra i cedibili, e valuterà le offerte solo nel caso si ritrovi tra le mani un sostituto all'altezza e che l'offerta biancoceleste soddisfi il club. Ad oggi quindi, la Viola non sembra interessata a cedere un calciatore diventato sempre più importante per gli equilibri di squadra.