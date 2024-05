CONFERENCE, La finale sarà Fiorentina-Olympiacos

FirenzeViola.it

La Fiorentina questa sera ha scoperto chi sarà l'avversaria nella finale di Conference League fissata per il 29 maggio ad Atene. L'Olympiacos, infatti, dopo aver battuto per 4-2 all'andata gli inglesi dell'Aston Villa riescono a vincere anche il ritorno in casa per 2-0. Super la prestazione di El Kaabi che nelle due sfide contro la formazione della Premier League ha segnato 5 reti. Saranno Fiorentina e Olympiacos quindi a contendersi l'edizione 2023-2024 della Conference League.