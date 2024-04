CHRISTENSEN, Siamo carichi e sappiamo i nostri obiettivi

FirenzeViola.it

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen ha parlato nel pre partita ai microdoni di Dazn: "La squadra era in questa situazione anche l'anno scorso. Siamo carichi e concentrati. Sappiamo cio che dobbiamo fare in questi ultimi mesi e al momento c'è una bella atmosfera nello spogliatoio. Fortunatamente siamo in questa situazione, dove siamo in corsa in tutte e tre le competizioni e questo era il nostro obiettivo".