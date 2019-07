BOATENG, Verso l'Eintracht. Decide... Melissa Satta

Kevin-Prince Boateng è sempre più vicino all'Eintracht di Francoforte. Lo scrive la Bild, che sottolinea come il trasferimento in Germania del centrocampista ghanese, sul quale è vivo anche l'interesse della Fiorentina, dipenda essenzialmente da due fattori: da una parte da un milione di euro che balla ancora tra domanda e offerta, dall'altra soprattutto dalla volontà di Melissa Satta. La nota showgirl, tornata da poco insieme a Boateng, non sarebbe convinta della destinazione visto il recente riavvicinamento e la possibilità che il giocatore vada a giocare così lontano. Il trasferimento è stato dunque per ora bloccato per una questione di cuore.