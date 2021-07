BELGIO, Delusione: "Italia troppo forte e intelligente"

(ANSA) - BRUXELLES, 03 LUG - Ancora un appuntamento mancato, un colpo al cuore, una sconfitta dal retrogusto amaro: la stampa belga esprime così tutta la delusione di un intero Paese per il sogno di una scalata alla vetta del calcio europeo che si è infranto a causa della sconfitta subita contro l'Italia. "L'Italia è stata troppo forte, intelligente e brava", scrive il quotidiano fiammingo De Morgen e De Standaard ammette che "i Diavoli rossi non sono stati all'altezza" dell'appuntamento con La Squadra Azzurra. "Questo nuovo fallimento sarà difficile da digerire, questa generazione d'oro di giocatori forse non vincerà mai un torneo internazionale" osserva dal canto suo il francofono 'La derniere Heure'. Mentre 'Le Soir sottolinea l'appuntamento "ancora una volta mancato" a fronte delle speranze che erano sorte intorno a un team che sembrava in grado di compiere l'impresa a cui tutti aspiravano. (ANSA).