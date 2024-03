BARONE, Il Consiglio Comunale: "Momento critico, auguri"

Direttamente dal Consiglio comunale l’augurio di pronta guarigione per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Tutto il Consiglio comunale – ha detto il presidente Luca Milani in rappresentanza di tutta l’assemblea di Palazzo Vecchio – intende stringersi intorno alla famiglia del direttore generale della Fiorentina Joe Barone in questo momento molto critico per la sua salute. Ci auguriamo tutti che si possa risolvere la situazione in maniera positiva".