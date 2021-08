AD SASSUOLO, Berardi vuole altre esperienze ma...

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta di Modena, aprendo uno spiraglio per un'eventuale cessione di Domenico Berardi in extremis: "Domenico ha manifestato la volontà di provare altre esperienze, è vero, ma a suo tempo noi avevamo già parlato con i suoi agenti dando loro una scadenza, il 12 agosto. Le offerte non sono arrivate, siamo agli sgoccioli del mercato e dobbiamo programmare. Siamo sempre pronti a metterci a sedere per accontentare i desideri di un giocatore, è necessario però che arrivino offerte congrue. Sono tranquillo, non nasceranno tensioni, non abbiamo neanche fatto un prezzo preciso. Domenico è molto importante per noi".