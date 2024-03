ACF, Nota via social: "Grazie a Lega, Atalanta e alla FIGC"

La Fiorentina ha diramato una nota via social per ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC dopo i messaggi di vicinanza nei confronti del direttore generale Joe Barone. Questo il comunicato condiviso dal club: "La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega Serie A, l’Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe Barone".