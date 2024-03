MPASINKATU A RFV, Parole di Italiano mettono società spalle al muro. Sarri...

NOTIZIE DI FV FIORENTINA-MACCABI, NIENTE GARA IN CHIARO: DOVE VEDERLA I tifosi viola non potranno seguire Fiorentina-Maccabi Haifa in chiaro: l'ottavo di ritorno di Conference sarà visibile infatti solo su Dazn, Sky e Now Tv, mentre in chiaro, su Tv8, ci sarà Brighton-Roma (match di Europa League alle 21). Per la sfida... I tifosi viola non potranno seguire Fiorentina-Maccabi Haifa in chiaro: l'ottavo di ritorno di Conference sarà visibile infatti solo su Dazn, Sky e Now Tv, mentre in chiaro, su Tv8, ci sarà Brighton-Roma (match di Europa League alle 21). Per la sfida... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi