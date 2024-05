CALAMAI, La Serie A ora diventa una palestra per Atene

FirenzeViola.it

>All'indomani del pari di Brugge e della conseguente qualificazione per la finale di Conference League, sulle frequenze di Radio FirenzeViola Luca Calamai sprona la Fiorentina a non snobbare il campionato: "Ora bisogna dare un grande senso, e sottolineo grande, al campionato, per tre motivi: prima di tutto perché il campionato, a iniziare dalla gara col Monza, diventa la palestra perfetta per tenere al livello degli undici di ieri anche i Kayode, i Parisi, i Maxime Lopez, Ikone, anche Bonaventura, che dovrà riprendersi; poi per capire se Nzola in questo finale di stagione può essere qualcosa di più di un giocatore da inserire negli ultimi minuti; e il terzo motivo è che riuscire a conquistare una qualificazione per la prossima Europa attraverso il campionato renderebbe meno drammatica sportivamente parlando la finale di Atene".