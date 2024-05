NAZIONE, Scatta la febbre per Atene: maxischermi in città

La Nazione prova a giocare d'anticipo su quella che sarà l'organizzazione del popolo viola per la missione Atene. Quando ancora non sappiamo quale sarà l'avversario che affronterà la Fiorentina il prossimo 29 maggio ad Atene, è chiaro che sarà comunque una corsa al biglietto. Si giocherà nell'impianto dell'Aek Atene, lo stadio Agia Sophia, 32mila posti.

Le richieste saranno migliaia (qui le info sui biglietti) e, come fa sapere la Nazione, nelle prossime ore si capiranno modalità di vendita, promozioni e tagliandi disponibili per le due tifoserie. E per chi resterà a Firenze pare certo l'allestimento in città di diversi maxischermi, ma chissà che non possa essere riproposto quanto visto per la scorsa finale di Conference, quando il Franchi fu aperto e più di diecimila persone seguirono sugli spalti la sfortunata gara col West Ham.