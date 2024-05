TOP FV, Chi il miglior viola in Brugge-Fiorentina 1-1?

FirenzeViola.it

Ancora finale. Per la seconda stagione consecutiva, la Fiorentina si giocherà la Conference League all'ultimo atto, in programma il 29 maggio ad Atene. A Brugge i viola passano con un pareggio per 1-1, frutto del rigore di Beltran allo scadere che ha concesso ai viola di conquistare la finale del torneo. Come sempre, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra le fila di Italiano. Qua sotto il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN CAMPO A BRUGGE?