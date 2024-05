CONFERENCE, Chi sfida i viola? Il punto su Olympiacos- A. Villa

Fonte: A. Di Nardo

La Fiorentina il pass per Atene l'ha già staccato. Ma chi si troveranno di fronte Vincenzo Italiano e i suoi il prossimo 29 maggio allo stadio Agia Sophia? Lo scopriremo intorno alle 23 di stasera (o poco dopo), quando Felix Zwayer, arbitro di Olympiacos-Aston Villa, fischierà per tre volte. In uno Stadio Geōrgios Karaiskakīs pronto a trasformarsi in una pentola infernale per una delle partite più importanti della storia del calcio greco, i biancorossi di casa ripartono dal blitz fatto al Villa Park all'andata, un 4-2 che ha ribaltato i pronostici di tutti gli addetti ai lavori e che, a poche ore dalla gara di ritorno pone gli ellenici come favoriti per la finale.

Dall'altra parte c'è però una squadra più attrezzata, decisa a cancellare il blackout dell'andata. E c'è un vecchio demone dell'Europa periferica, quell'Unai Emery alla caccia della quinta finale europea in carriera (tutte e quattro le precedenti sono state vinte in Europa League). Per la notte che vale una stagione, i villains sono decisi a schierare l'assetto pesante, col tridente Diaby- Watkins - Bailey (i primi due in rete all'andata), supportati da Tielemans. In porta torna il Dibu Martinez dopo la squalifica e dopo un interregno decisamente rivedibile dell'ex Roma Olsen, protagonista in negativo in gara uno. Solo panchina per Nicolò Zaniolo, mentre l'unico dubbio è sulla fascia destra, col ballottaggio tra Cash e Konsa.

Quasi tutto deciso nelle fila dei biancorossi: l'Olympia si schiererà con un abbottonato 4-5-1, unico punto di riferimento in avanti quel ElKaabi capace di segnare tre reti in terra d'Albione. Per il resto spazio all'esperienza di Iborra in mezzo al campo e alle rifiniture di Chiquinho, che agirà dietro a ElKaabi, con l'ex viola Jovetic pronto a entrare per trascinare i greci e lui stesso a un appuntamento col destino che pare segnato. In casa dell'Aek Atene, l'Olympiacos potrebbe scrivere la storia, lasciando una firma indelebile nella tana dei rivali. Ma stasera ci sarà da ultimare il capolavoro già ben avviato a Birmingham. Lo sa bene José Luis Mendilibar, 63enne tecnico spagnolo con un passato comune al collega e connazionale Emery. Anche l'attuale allenatore dell'Olympiacos è transitato sulla panchina del Siviglia anche se la fugace esperienza di Mendilibar non è paragonabile all’epopea dell'attuale numero uno dell'Aston Villa. Si è voluto comunque togliere un macigno dalla scarpa il buon José Luiz da Zaldibar, che alla vigilia della semifinale di ritorno ha scoccato un dardo avvelenato in conferenza stampa, destinataria la dirigenza del club andaluso che lo ha sollevato dall'incarico lo scorso ottobre, cinque mesi dopo il trionfo in finale di Europa League contro la Roma: "Ringrazio il Siviglia per avermi licenziato perché altrimenti questo non sarebbe successo. Se non fossi partito non sarei qui e niente di tutto questo sarebbe successo".