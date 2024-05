COR. FIO, Poesio: "Fiorentina macchina da coppe"

"Un’altra finale. La terza in due anni, tra Coppa Italia e Conference. E per il tecnico viola quella del 29 maggio (in attesa di conoscere la data del recupero con l’Atalanta) potrebbe anche essere la sua ultima partita sulla panchina della squadra con cui ha iniziato a confrontarsi, con successo, anche nel calcio europeo".

Lo scrive Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino, in un editoriale che commenta il percorso della Fiorentina e l'attitudine dei viola ad esaltarsi in serate come quella di Brugge: "Di sicuro, anche il doppio confronto con il Brugge, ha dimostrato come la sua Fiorentina sia una squadra che rende al meglio nelle competizioni a eliminazione diretta, dove più della continuità di prestazioni indispensabile in campionato serve saper soffrire da squadra per poter superare gli inevitabili ostacoli. Una «macchina da coppe» quella viola che a differenza di Praga potrebbe stavolta presentarsi in campo da favorita, soprattutto nel caso in cui l’Aston Villa di Emery non dovesse riuscire a recuperare i due gol di scarto con cui ha chiuso la partita di andata".