NAZIONE, Cecchi: "La rabbia operaia fa la differenza"

Sulle colonne de la Nazione, il giornalista fiorentino Stefano Cecchi analizza così il pari viola a Brugge e soprattutto la qualificazione alla finale di Atene conseguita dalla squadra di Vincenzo Italiano: "Vedi alla voce: cuore. Per spiegare perché la Fiorentina andrà a giocarsi la sua seconda finale europea consecutiva non cercate alchimie tattiche, guardate piuttosto al coraggio con il quale la squadra ha imposto la sua legge nel secondo tempo, andando a conquistarsi il pareggio con al ferocia di una belva ferita. Sì, lo ha cercato con rabbia operaia quel gol.

Adesso si va ad Atene a giocarsi una finale esaltante. La ragione dice che sia Aston Villa che Olympiakos hanno per motivi diversi qualcosa di in più. Il cuore invece dice altro. Forza Fiorentina in tuta blu".