IL COMMENTO, Ad Atene con merito. Fiorentina dominante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagine de la Nazione in edicola oggi, spazio anche a Benedetto Ferrara. Il giornalista fiorentino ha commentato così l'1-1 della Fiorentina a Brugge e il conseguente passaggio del turno in vista della finale del prossimo 29 maggio: "Ad Atene. Con merito. La Fiorentina domina e combatte contro se stessa: contro pali e traverse, contro gli errori in avanti, contro le ingenuità difensive, contro la maledizione dei rigori, abbattuta dalla generosità di Nico, che lascia il pallone a Beltran, che non sbaglia e porta in finale i suoi.

In Belgio la Fiorentina ha tirato fuori una personalità vista poche volte durante questa stagione. In attesa di Atene festeggiamo una serata di calcio importante e vincente. Firenze sogna. Non sarà un sogno immenso, ma si chiama sempre felicità".