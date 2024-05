COR. SPORT, La prima pagina di oggi: "Per te, Joe"

Nella prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio, una dedica da parte di tutta la squadra al proprio Dg scomparso lo scorso 17 marzo: "Per te, Joe" - il titolo che introduce la qualificazione della Fiorentina alla prossima finale di Conference League. Il prossimo 29 maggio, scrive il Corriere - "Tutti ad Atene per alzare la Conference e dedicarla a Joe Barone". Una Fiorentina definita dalla prima pagina del Corriere come "Stellare", autrice di una partita "strepitosa" in Belgio, fatta di due traverse e un palo, oltre alla rete su rigore di Beltran. E adesso la caccia è a quel trofeo sfumato un anno fa a Praga.