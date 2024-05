COR. SPORT, Viola nella storia. I numeri di un cammino super

La Fiorentina vola ad Atene. Ed è giusto così, come sottolinea il Corriere dello Sport che parla di una squadra capace ieri, con l'1-1 di Brugge, di scrivere una pagina di storia del club. Perché con quella del prossimo 29 maggio saranno due le finali consecutive di Conference League. Due finali europee in due anni: alla Viola era successo solo un'altra volta, nel biennio 1960-62 in Coppa delle Coppe. Quello di Atene è un traguardo meritato, basti pensare a quanto prodotto da Biraghi e i suoi nel doppio confronto col Brugge: 51 tiri verso la porta in 180 minuti, tre pali colpiti ieri, una quantità enorme di palle-gol sfornate. Non poteva che finire così, scrive il Corriere dello Sport.

Fiorentina abile a dominare ma soprattutto a reagire dopo il gol preso da Vanaken: della squadra di Italiano riscopriamo quindi la personalità e la capacità di crederci fino alla fine, colpendo anche nei minuti conclusivi del match, come successo ieri, col rigore di Lucas Beltran realizzato all'83'. Quello del Vichingo è il sesto gol realizzato in Europa negli ultimi quindici minuti di una gara. Solo il Pako (7) ne conta di più in una Conference dove la Fiorentina è ancora imbattuta (13 risultati utili cosnecutivi). Anche questo è un record per Italiano e i suoi. Per ultimo c'è il dato sui pali. Con i tre di ieri siamo a 31 in stagione, 18 in due anni di Conference, 6 in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Anche questo è un primato