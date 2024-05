LANDUCCI, Papera con la Juve? Ancora me lo ricordano

FirenzeViola.it

Marco Landucci, vice allenatore di Max Allegri alla Juventus, era presente ad alcuni ex bianconeri del passato (avvistati per esempio anche Sergio Brio e Domenico Marocchino) alla presentazione del libro 'Una storia bella. La mia vita in due tempi' di Giancarlo Alessandrelli.

Dice Landucci: “È difficile il ruolo del portiere, negli ultimi anni, è cambiato molto, sono cambiate le regole e viene scelto anche per come gioca con i piedi. Sei l'ultimo, dopo di te c'è solo la porta. È un ruolo particolare, di grande responsabilità ed è anche molto difficile perché quando prendi gol resta nella storia. Io, come è successo ad Alessandrelli, ho preso un gol in finale con la Juventus, io ero alla Fiorentina, in Coppa UEFA, da 25 metri. Presi un gol, era una mezza papera, e hanno ricordato sempre quel gol li. Gli errori e i gol che prendi rimangono. Io avevo fatto una coppa UEFA stupenda però quell'errore li, me lo hanno rinfacciato per tanti anni. Il mio allenatore diceva il portiere non lo scrivo neanche. Quando, invece, li hai forti ti portano dei punti, io mi schiero a favore dei portieri".