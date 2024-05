MIGNOLET, Un rigore così in Inghilterra non lo avrebbero dato

FirenzeViola.it

Dopo le parole di De Cuyper sono arrivate anche quelle di Simon Mignolet, che è stato molto duro nei confronti dell'arbitro turco Meler: “Non capisco perché abbia voluto decidere questa doppia sfida con un rigore. Forse c'è un contatto e magari Mechele sbaglia, ma ci sono stati tanti duelli e scontri durante la partita. Allora avrebbe dovuto fischiare duecento falli in tutta la gara. Un rigore del genere non lo avrebbero mai fischiato in Inghilterra”.