FANTINI A RFV, Nzola per Belotti una mossa giusta

FirenzeViola.it

Enrico Fantini, storico ex viola e attuale allenatore dell'Ama Brenta Ceva (squadra di prima categoria piemontese), è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Palla al Centro per parlare della finale di Conference League raggiunta dalla Fiorentina per il secondo anno consecutivo.

L'allenatore prima della partita deve decidere chi è il rigorista?

"La responsabilità è sempre di Italiano. Ci sono allenatori che lo designano prima della partita e altri che lasciano libera la scelta. Ci sono anche delle liti, ma sta al giocatore scegliere il momento. Se dovesse sbagliare, la responsabilità cade sull'allenatore".

Nzola dai margini a protagonista, distinguendosi anche per la grinta messa ieri in campo. Cosa ne pensa del suo momento?

"Nzola già all'andata è stato decisivo e questo potrebbe averlo liberato a livello mentale, per il futuro però è ancora presto per parlarne. Kouame mi è piaciuto e ha fatto una bella gara".

È rimasto sorpreso della sostituzione di Belotti per Nzola?

"Italiano ha seguito l'entusiasmo di Nzola, a livello mentale era carico e penso che la scelta sia dovuta a questo. L'ho trovata una mossa giusta".

Come si deve comportare la Fiorentina in campionato, considerando la finale conquistata?

"La condizione si mantiene giocando, bisogna continuare con il piede sull'acceleratore anche in campionato per un fatto sia mentale che fisico".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST