COMOTTO A RFV, Dodo mi ha stupito: vi spiego perché

© foto di Image Sport

L'ex difensore viola Gianluca Comotto è intrvenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", iniziando da una considerazione sulla prestazione di Dodò: "Ha fatto una grande partita, soprattutto in fase difensiva. Sempre concentrato e sempre attento per tutti i novanta minuti. Italiano ha fatto bene a puntare sul brasiliano e non su Kayode perché in queste partite l'esperienza è fondamentale".

Ci sono poche squadre che possono vantarsi di avere una batteria di esterni come quelli della Fiorentina.

"Sono d'accordo. Dodò ha avuto una velocità di recupero dopo l'infortunio dal crociato incredibile: ho avuto anche io un infortunio come il suo e devo dire che mi ha stupito. Per quanto riguarda il resto della batteria degli esterni, è di primo ordine. Nelle altre squadre si fa fatica a trovare seconde, terze, soluzioni di questo livello".

Su Parisi, Comotto aggiunge: "La sua sfortuna, ad inizio anno, è stata quella di doverlo mettere in un ruolo che non era il suo. ha fatto 3/4 prestazioni non all'altezza che forse lo hanno un po' sfiduciato. Però ora mi sembra che si stia ritrovando anche lui. E' un giocatore su cui i dubbi non ce ne sono perché sa spingere, ha i tempi giusti e non vedo problematiche nel suo futuro".

