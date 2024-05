DODO, Sui social: "Rimessa? Ho avuto paura anche io"

FirenzeViola.it

Simpatico siparietto social per Dodò. Tanti tifosi della Fiorentina hanno commentato sotto al post in cui il brasiliano celebrava la conquista della finale, scrivendo dello spavento che il brasiliano ha causato sul finale per quella brutta rimessa laterale che ha mandato in porta Vanaken e sul quale Terracciano si è dovuto superare. "Mi sono spaventato anche io!", la risposta del terzino.

Inoltre, il giocatore ha messo una storia sul proprio profilo Instagram in cui gioca in casa con il figlio dove si può chiaramente sentire in sottofondo l'inno della Fiorentina, segno di come Dodò si sia ormai calato a pieno nella realtà viola.