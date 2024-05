ATALANTA, Dal suo risultato in EL dipende recupero viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La semifinale di ritorno di Europa League tra Atalanta e Marsiglia sarà seguita con interesse anche dalla Fiorentina, se non altro per il risultato. Dalla qualificazione o meno della Dea infatti dipende se lo slot del 22 maggio sarà libero per il recupero della gara con la Fiorentina, slittata per il malore del dg Barone il 17 marzo (il dirigente viola poi è deceduto il 19). Se anche l'Atalanta approderà in finale, così come ha fatto la Fiorentina, in quella data i nerazzurri saranno appunto impegnati nell'ultimo atto dell'Europa League e si andrà così a giugno.